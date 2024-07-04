اخبار الرياضه

الفوز الـ 11 تواليًا.. الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري برباعية أمام الداخلية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - واصل النادي الأهلي انتصاراته ببطولة الدوري ، محققًا الفوز رقم 11 على التوالي ، بعد انتصاره على الداخلية ، برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة 29 من المسابقة.
 


حملت رباعية الأهلي توقيع كل من "وسام أبو علي هدفين ، إمام عاشور هدفين ، بيسنما جاء هدف الداخلية عبر اللاعب محمود أوكا.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 54 في وصافة ترتيب المسابقة ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 19 في الترتيب الأخير بالجدول.
وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.
خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.
خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:‏ 
مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا