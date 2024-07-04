الفوز الـ 11 تواليًا.. الأهلي يواصل انتصاراته بالدوري برباعية أمام الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - واصل النادي الأهلي انتصاراته ببطولة الدوري ، محققًا الفوز رقم 11 على التوالي ، بعد انتصاره على الداخلية ، برباعية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة 29 من المسابقة.





حملت رباعية الأهلي توقيع كل من "وسام أبو علي هدفين ، إمام عاشور هدفين ، بيسنما جاء هدف الداخلية عبر اللاعب محمود أوكا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 54 في وصافة ترتيب المسابقة ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 19 في الترتيب الأخير بالجدول.

وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.

خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:‏

مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.