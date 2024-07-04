رسميًا.. النني وزيزو على رأس قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، اليوم الخميس، قائمة المنتخب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وشهدت القائمة ضم الثنائي محمد النني وأحمد سيد “زيزو” بعد موافقتهم على التواجد في الأولمبياد.

وغاب كل من محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، ثنائي الاهلي، و مصطفى فتحي لاعب بيراميدز بعدما كانوا مرشحين للتواجد بسبب رفض الناديين.

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ومن المقرر أن ينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر بداية من 5 يوليو في برج العرب قبل السفر لفرنسا لخوض وديتين.

ويغادر المنتخب الأولمبي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 يوليو المقبل حيث تنطلق مسابقة كرة القدم في الأولمبياد يوم 24 يوليو ويقع منتخب مصر بجوار كل من إسبانيا وأوزباكستان والدومنيكيان.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا

خط الدفاع: محمد طارق، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، محمد حمدي، عمر فايد، كريم الدبيس

خط الوسط: محمد النني، محمود صابر، محمد شحاتة، زياد كمال، أحمد قطة، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أسامة فيصل، مصطفى سعد ميسي، بلال مظهر، أحمد سيد زيزو،