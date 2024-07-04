"بتواجد زيزو والنني".. قائمة المنتخب الأوليمبي استعداداً لأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، عن القائمة التي ستخوض منافسات كرة القدم بدورة بأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر إقامة منافسات الدورة الأولمبية في الفترة، من 24 يوليو المقبل وتستمر حتى 10 أغسطس، بمشاركة منتخب مصر.

وضم البرازيلي روجيرو ميكالي لاعبين فوق السن وهم، "محمد النني، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك".

وجاءت قائمة منتخب مصر تحت 23 عاماً استعداداً لأولمبياد كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد سيحا.

خط الدفاع: كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد حمدي، محمد طارق، أحمد عيد، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمد النني، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، زياد كمال، إبراهيم عادل، محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: بلال مظهر، أسامة فيصل.

ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس رفقة كلا من، "إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان".

وينطلق معسكر منتخب تحت 23 سنة استعداداً للأولمبياد باريس 2023، يوم غد الجمعة بمشاركة جميع اللاعبين، ماعدا الثنائي محمد النني وأحمد زيزو، على أن ينضما يوم الأحد المقبل.