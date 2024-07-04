"حزين لهذا السبب"... أول تعليق من كولر على رباعية الأهلي أمام الداخلية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على فوز فريقه على الداخلية برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة اليوم :" المباراة صعبة بسبب الطقس وهذا أثر على اللاعبين، وجعلنا نتأخر في تسجيل الهدف الاول والثاني".

وأضاف:" فريق الداخلية لديه ارتداد جيد، وتحدثت مع اللاعبين عن استغلال المساحات والضغط أثناء شرب المياه".

وتابع مدرب الأهلي :" حزين على هدف الداخلية، ولكن بعد تسجيل الهدف الرابع أصبح الوضع مقبول بالنسبة لي".

وبسأله عن مشاركة الدبيس وكريستو:" أمتلك 32 لاعباً، وأنا المدرب أعلم مستوي الجميع لماذا اعتمد على لاعب متكاسل، هذا ظلم".

وأتم حديثه:" في مصر للأسف أو بالتحديد في الأهلي، اللاعبون يمتلكون تصور بأنهم عليهم المشاركة 90 دقيقة، وأنا من أختار من سيشارك بناءاً على تقييمي".