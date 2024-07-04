كولر يكشف موعد عودة كهربا للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كهربا سيتواجد في التدريبات الجماعية للفريق، يوم الأحد المقبل بشكل طبيعي".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره الداخلية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة رقم 54، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد الداخلية عند النقطة رقم 19 في المركز الـ 18 والأخير بجدول الترتيب.

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