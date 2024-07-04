شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل مطاردة بيراميدز على قمة الدورى برباعية في الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الأهلي رحلة تضييق الخناق على قمة الدوري مع المتصدر بيراميدز بعدما حقق فوزاً كبيراً على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لـ بطولة الدوري الممتاز .

سجل أهداف الأهلي ، وسام ابو علي "هدفين" وامام عاشور "هدفين" ، فيما سجل للداخلية محمود العربي أوكا.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة ، خلف بيراميدز صاحب الـ 65 نقطة ولعب 4 مباريات أكثر عن الفريق الأحمر.

الأهلى وصل للنقطة 54 بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 52 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 16هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

الشوط الأول

سيطر الاهلي على أول 15 دقيقة وألغى مصطفى عثمان هدفاً سجله أحمد عبد القادر لاعب الأهلي في الدقيقة 14 بداعي التسلل فبعدما أحتسب الحكم الهدف أعلن حكم الفار التسلل ليعود حكم الساحة ويلغي هدف عبد القادر.

بعد الغاء الهدف يواصل الأهلي الضغط على مرمى الداخلية ، وسط تراجع ودفاع مُنظم من الأخير قبل أن ينجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 35 بعدما أحسن التعامل مع عرضية حسين الشحات ليودعها في شباك الداخلية.

لم يتراجع الأهلي عقب الهدف الأول وواصل الهجوم وأهدر أكثر من فرصة إلى أن احتسب الحكم ضربة جزاء بعدما لمست الكرة "يد" معاذ الحناوي لاعب الداخلية حيث لجأ الحكم لتقنية الفار ويحتسب ركلة جزاء يسجل منها وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 41.

كاد وسام يسجل الهدف الثالث لكنه لعب الكرة بعدم جدية ليُهدر فرصة الثالث ،ويتواصل الأداء وسط الملعب لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية وسام ابو علي.

الشوط الثاني

فرض الاهلي سيطرته على مجريات هذا الشوط وأهدر أكثر من فرصة إلى أن سجل امام عاشور هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 60 بعدما استلم مرة حسين الشحات وسددها في شباك الداخلية.

وعاد امام عاشور وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم ،وهدأ اللعب وسط الملعب وفي الدقيقة 70 أجرى مارسيل كولر تغيير ثلاثي ، بمشاركة عمر كمال عبد الواحد بدلاً من كريم فؤاد ورضا سليم بدلاً من حسين الشحات وأفشة بدلاً من عمرو السولية.

وانفرد امام عاشور بالمرمى وكاد يسجل قبل أن يحتسب حكم الراية الكرة تسلل على امام عاشور، وفي الدقيقة 82 شارك أليو ديانج بدلاً من مروان عطية ومحمد الضاوي كريستو بدلاً من وسام ابو علي.

وواصل الأهلي الهجوم في الدقائق الأخيرة من اللقاء ومرر أفشة تمريرة سحرية إلى كريستو المُنفرد بالمرمى لكنها سددها بعيداً عن الشباك ، وتواصل الهجوم لكن من هجمة مرتدى سجل الداخلية هدفه الوحيد في الدقيقة الإولى من الوقت بدل الضائع عن طريق محود العربي أوكا وبعدها أضاف امام عاشور الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، لينتهي بعدها اللقاء بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف.



احتفال امام



أسم بنت امام عاشور



امام



تدخل امام عاشور



ذوي الهمم



سقوط امام



عبد المنعم



فرحه امام بالهدف



وسام



وسام ابو على



مباراة الأهلى والداخلية (4)