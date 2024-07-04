شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو والننى على رأس قائمة المنتخب الأولمبى النهائية رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي القائمة النهائية التي تدخل معسكر الإعداد المقرر انطلاقه غدا الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وينطلق المعسكر غدا بحضور جميع اللاعبين باستثناء محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو القادم.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراتين.

وضمت القائمة كل من من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".