شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال إمام عاشور بعد تسجيل هدفين فى فوز الأهلي برباعية أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

قدّم إمام عاشور لاعب الأهلي التهنئة لجمهور الفريق بعد الفوز على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، في الدوري.

وقال إمام عاشور في فيديو قصير عبر صفحة الأهلي الرسمية على فيس بوك: "ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي الـ3 نقاط.. وإن شاء الله مُستمرين دايما في المكسب بدعمكم".

وحصد إمام عاشور جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية بعدما سجل هدفين من أربعة أهداف فاز بهم المارد الأحمر على الداخلية الليلة.

وواصل فريق الأهلي رحلة تضييق الخناق على قمة الدورى مع بيراميدز بعدما حقق فوزاً كبيراً على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة فى الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز.

سجل أهداف الأهلى وسام أبو على "هدفين" وإمام عاشور "هدفين"، فيما سجل للداخلية محمود العربى أوكا.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 54 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 52 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر في جدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.