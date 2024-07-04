شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. تاريخ مواجهة الفراعنة أمام كاب فيردي قبل تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب منتخب مصر انطلاق مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2025، بعد سحب القرعة ظهر اليوم في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.

ومن المقرر أن تتم إقامة مباريات التصفيات بالكامل قبل نهاية العام الجارى، حيث تقام 6 جولات في الربع الأخير من العام، حيث تبدأ في سبتمبر وتنتهى في نوفمبر.

لم يخض المنتخب الوطني سوى مواجهة وحيدة فقط أمام منتخب كاب فيردي، كانت خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع الجانبين، لحساب مباريات الجولة الثالثة من البطولة، والذي انتهى بتعادل الفريقين إيجابيا بنتيجة 2-2.

دخل منتخب مصر تلك المباراة بتشكيل ضم كلا من: محمد الشناوي، أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى ومحمد هانى وحمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.