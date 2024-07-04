شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثانية من الرخصة الأفريقية A للمدربين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حسن السعدنيالخميس، 04 يوليو 2024 09:38 م
وكان المستوى الأول من الرخصة الأفريقية قد انتهى يوم 26 مايو الماضى، وحاضر به كل من: فتحى نصير وشطة وجوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك ومحمود فايز مدرب منتخب مصر السابق ودكتور وائل الرفاعى ودكتور أحمد حيدر ودكتور أحمد ساهر.
واشتملت محاضرات الدورة على ورش عمل عن الإعداد البدني والمهاري والخططي ومحاضرات طرق اللعب الحديثة وتحليل الأداء وعلم النفس الرياضى.
وانطلق بعدها المستوى الثاني للدورة التدريبية لمدربى الرخصة A الأفريقية بمركز المنتخبات الوطنية، واستمر الكورس حتى الخميس 27 يونيو الماضي.
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