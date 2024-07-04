انطلاق الدورة الثانية من الرخصة الأفريقية A للمدربين

ويحضر الدورة التدريبية 25 مدربا ومن المنتظر أن تشمل محاضرات عملية ونظرية لجميع المشاركين، تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين، وإيهاب الجندي مقرر اللجنة، ويحضر 25 مدربا من الدارسين فى الدورة.

وكان المستوى الأول من الرخصة الأفريقية قد انتهى يوم 26 مايو الماضى، وحاضر به كل من: فتحى نصير وشطة وجوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك ومحمود فايز مدرب منتخب مصر السابق ودكتور وائل الرفاعى ودكتور أحمد حيدر ودكتور أحمد ساهر.

واشتملت محاضرات الدورة على ورش عمل عن الإعداد البدني والمهاري والخططي ومحاضرات طرق اللعب الحديثة وتحليل الأداء وعلم النفس الرياضى.

وانطلق بعدها المستوى الثاني للدورة التدريبية لمدربى الرخصة A الأفريقية بمركز المنتخبات الوطنية، واستمر الكورس حتى الخميس 27 يونيو الماضي.