شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 4 – 7 – 2024 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 4 – 7 – 2024 مباراتان ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، حيث استضاف فريق طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى، بينما التقى الأهلي مع الداخلية.

الأهلي يواصل مطاردة بيراميدز على قمة الدورى برباعية في الداخلية

واصل فريق الأهلي رحلة تضييق الخناق على قمة الدوري مع المتصدر بيراميدز بعدما حقق فوزاً كبيراً على الداخلية بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين لـ بطولة الدوري الممتاز .

التعادل السلبى يحسم مواجهة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بالدوري

تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره طلائع الجيش، سلبيا في المباراة التي جمعت الفيريقين، اليوم الخميس، ضمن الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" على استاد جهاز الرياضة العسكري.