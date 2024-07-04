شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة الطائرة والفنون القتالية تزينان مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

ايام قليلة وينطلق مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، ويشارك فى المهرجان عدة رياضات منها كرة السلة والبادل والجودو وغيرها من الرياضات

ومن الرياضات التى تزين المهرجان الرياضى بالعلمين الجديدة الكرة الطائرة بالإضافة إلى الفنون القتالية ، وتنطلق منافسات الفنون القتالية يوم 22 اغسطس، بينما تقام منافسات الطائرة يوم 1 أغسطس.

وتنطلق منافسات بطولة السلة يوم 18 يوليو الجارى، بينما البادل يوم 25 يوليو الجارى

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية فى الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وتجري حاليا الاستعدادات والتجهيزات الأخيرة .