شكرا لقرائتكم خبر عن النني يعلق على انضمامه للمنتخب الأولمبي: فخر كبير تشرفت به للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي السابق، عن سعادته باختياره في قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وكتب النني عبر حسابه على موقع "تويتر": "مفيش كلام كفاية يعبر عن فرحتي باختياري للإنضمام لقائمة منتخب بلدي الأولميي المشارك في أولمبياد باريس عشان أنال الشرف ده لتاني مرة في مسيرتي، يارب يقدرنا نقدم أداء يليق بمصر ويشرفها".

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي القائمة النهائية التي تدخل معسكر الإعداد المقرر انطلاقه غدا الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وينطلق المعسكر غدا بحضور جميع اللاعبين باستثناء محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو القادم.



وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراتين.

وضمت القائمة كل من من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".