شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شئون اللاعبين بالطلائع يعلن الرحيل عن منصبه بعد 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد مختار، مدير شئون اللاعبين في نادى طلائع الجيش، رحيله بشكل رسمي عن منصبه بعد 30 عاما داخل جدران النادي.

وقال محمد مختار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى التوفيق لإدارة نادى طلائع الجيش والجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة، فضلت الرحيل في هذا التوقيت وسأظل محتفظا بأجمل الذكريات لبيتي طلائع الجيش بعد أن قضيت 30 عاما داخله".

وتأهل طلائع الجيش إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بورفؤاد بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ32.

سجل هدف فريق طلائع الجيش الوحيد جودوين شيكا فى الدقيقة 43 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد جهاز الرياضة.

وتوج الطلائع مع عبد الحميد بسيونى بكأس السوبر المصري على حساب الاهلى لأول مرة فى تاريخه كما يستعد الطلائع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 أمام منافسه سيراميكا يوم 24 يوليو المقبل على استاد الإسكندرية.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة، ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة، ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق، ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد، ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ثم خسر من سموحة بهدف دون رد، ثم فاز على زد إف سى، ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، ثم تعادل سلبياً مع الداخلية، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، ثم فاز على البنك الأهلى بهدف دون رد، ثم فاز على إنبى بهدف دون رد، ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر، ثم خسر من المصري بهدفين دون رد، ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، ثم تعادل مع الجونة سلبياً، ثم فاز على بلدية المحلة بهدف دون رد، ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، ثم تعادل مع سموحة 2-2، ثم خسر من زد إف سى برباعية مقابل هدف، ثم خسر من الاهلى برباعية دون رد، وأخيرا تعادل مع الاتحاد السكندري سلبيا.