حسن مصطفى: الأهلي استفاد من إلغاء مباراة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال حسن مصطفى، لاعب وسط الأهلي الأسبق، أن إلغاء مباراة الزمالك جاءت في مصلحة الأحمر، خاصة في النواحي البدنية للفريق.

وتابع حسن مصطفى في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي استفاد من إلغاء مباراة الزمالك حصل على اسبوع راحة والفريق حاليًا جاهز لخوض العديد من المباريات في فترات زمنية قليلة".

وواصل حسن مصطفى: "لا استطيع أن أحكم على كريستو، ومن الأفضل أن يخرج معارًا لفريق مصري".

وأكمل: "اتمنى عودة أحمد قندوسي للأهلي في حالة رحيل إليو ديانج، قندوسي يقدم مستويات جيدة مع سيراميكا، بعدما رحل دون الحصول على فرصته مع الأهلي".

واختتم: "فرصة الأهلي للتتويج باللقب أكبر من بيراميدز، النسبة 60 لـ40 للأهلي".