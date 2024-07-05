تعليق مثير من محمد هاني عقب تجديد تعاقده مع الاهلي

علق محمد هاني لاعب النادي الاهلي، على تجديد تعاقده مع المارد الأحمر لمدة 3 سنوات قادمة حتى عام 2027.

وكان قد أعلن النادي الاهلي، تجديد عقد محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

ونشر محمد هاني مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “اكس” وعلق: “صفحة جديدة في مشوار العمر”.

وتمكن النادي الاهلي من تحقيق الفوز على نظيره الداخلية، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى54 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 19 نقطة محتلًا المركز الثامن عشر.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري الممتاز.