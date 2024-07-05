مودرن سبورت يطالب بالمشاركة في الكونفيدرالية ويرد على مفاوضات الزمالك لضم نجومه

أكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، على حق فريقه في المشاركة ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للموسم المقبل.

وأوضح دعبس في تصريحات تليفزيونية أن آخر موعد لإرسال أسماء الأندية المشاركة طبقًا لترتيب الدور الأول هو يوم 5 يوليو، بينما لم ينتهِ الدور الأول حتى الآن.

وأشار إلى أنه وفقًا للوائح، يحق لمودرن سبورت المشاركة في الكونفيدرالية، حيث كان من المفترض ترشيح الأندية بناءً على ترتيب الموسم الماضي، حيث يتواجد الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما يتواجد الزمالك ومودرن سبورت في الكونفيدرالية.

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وكشف دعبس عن وجود حقوق مالية للنادي لدى الثنائي حسام وإبراهيم حسن، مؤكدًا أنهم لم يطالبوا بال 3 أشهر لكن هناك أموالًا لابد من ردها.

وفي سياق آخر، نفى دعبس وجود أي مفاوضات مع نادي الزمالك للتعاقد مع الثنائي جوناثان نجويم وأحمد عاطف.

واختتم دعبس تصريحاته بالتأكيد على سياسة النادي في عدم إبرام تعاقدات بمبالغ دولارية كبيرة، مشيرًا إلى أنهم تعاقدوا مع المهاجم الزامبي بصفقة ليست باهظة الثمن.