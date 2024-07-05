الامارات | بالميراس ينجو من الخسارة الرابعة في الدوري البرازيلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا فريق بالميراس من تلقي خسارته الرابعة في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما اقتنص تعادلا مثيرا 2 / 2 من ملعب مضيفه جريميو (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات المرحلة الـ14 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز باهيا على ضيفه جوفينتود 2 / صفر، وكورينثيانز على ضيفه سبورت كلوب فيتوريا 3 / 2، فيما تعادل فلومينينسي مع ضيفه إنترناسيونال 1 / 1.

وعلى ملعب (ايستاديو اولمبيكو مونيمنتال)، بادر كريستيان بافون بتسجيل هدف التقدم لجريميو مبكرا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله فرانكو كريستالدو الهدف الثاني في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وانتفض بالميراس في الوقت المناسب، ليدرك التعادل في غضون دقيقتين، عقب تسجيل خوسيه لوبيز وإستيفاو ويليان الهدفين الأول والثاني للفريق الضيف في الدقيقتين 75 و77 على الترتيب.

وبذلك، رفع بالميراس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف فلامنجو (المتصدر)، فيما ارتفع رصيد جريميو إلى 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، علما بأنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.