موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى بالدورى المصرى والقناة الناقلة

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يواصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم الجمعة قيادة استعدادات فريقه لمواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر لها فى السابعة مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق الإسماعيلي، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط، والتقدم فى جدول الترتيب.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الإسماعيلى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.

موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى بالدورى المصرى

يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

ترتيب الزمالك والإسماعيلى في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والإسماعيلى في الدوري

تعادل الزمالك مع فاركو بهدف لكل فريق فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الإسماعيلى من سيراميكا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.