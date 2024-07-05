شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم المغربى يحيى عطية الله هذا الموسم بعد اقترابه من الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع Le360 sport المغربى أن الدولى المغربى يحيى عطية الله لاعب سوتشى الروسى اقترب من الانتقال إلى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الأهلى لضم اللاعب لتعويض التونسى على معلول الظهير الأيسر المصاب فى وتر أكيليس بعد إصرار من مارسيل كولر على ضم المغربى.

ونستعرض أرقام يحيى عطية الله هذا الموسم بعد الاقتراب من الأهلى..

لعب: 34 مباراة

سجل: 5 أهداف

صنع: 6 أهداف

عدد الدقائق: 2624 دقيقة

القيمة التسويقية: 2.20 مليون يورو

السن: 29 عاما

وحسب موقع Le360 sport المغربى فإن الأهلى اقترب من ضم يحيى عطية الله، بداية من الموسم المقبل بعد إصرار مارسيل كولر المدير الفنى على ضمه ليكون بديلًا لعلى معلول الظهير الأيسر المصاب فى وتر أكيليس، ويرتقب أن يحسم الأهلى صفقة يحيى عطية الله خلال الأيام القليلة المقبلة بعد زيادة المقابل المالى المعروض على نادى سوتشى الروسى لشراء اللاعب.

وأكد التقرير أن لاعب الوداد الرياضى السابق بات على أبواب الانتقال إلى نادى القرن الأفريقى، بحكم أن هناك اتفاقا شبه نهائى بين الطرفين، وسينضم اللاعب على سبيل الإعارة مع وضع بند يتضمن أحقية شراء عقده لمدة خمس سنوات أخرى.

وأشار الموقع إلى أن الأهلى اقترب من ضم النجم المغربى على سبيل الإعارة بقيمة 200 ألف دولار وإتمام الشراء نظير 600 ألف دولار، فيما يحصل عطية الله على راتب سنوى بقيمة 500 ألف دولار.