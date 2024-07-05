شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف الطلائع بحثاً عن انتصار جديد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى رحلة استكشاف طلائع الجيش بمشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للمارد الأحمر فى مسابقة الدورى المصرى، بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف أمس الخميس.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية، لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.