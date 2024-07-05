ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره الفرنسي مساء اليوم الجمعة في قمة مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو2024”.

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ويتقابل كلا من منتخب البرتغال وفرنسا على ملعب فولكسبارك وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستعرض “الخليج 365” تاريخ مواجهات فرنسا والبرتغال قبل موقعة الليلة باليورو

وسبق والتقي المنتخبين معاً في 28 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الديوك الفوز في 19 مباراة، فيما فاز منتخب البرتغال في 6 مباريات فقط وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

ويبحث المنتخب الفرنسي عن الثأر، حيث شهدت نتيجة أخر مواجهة جمعتهما فوز البرتغال بنتيجة 1-0 وتتويجه بلقب يورو 2016 .

والجدير بالذكر أن منتخب فرنسا تأهل لدور الـ8 لبطولة يورو 2024 بعد الفوز على بلجيكا بهدف دون رد، فيما صعد منتخب البرتغال لهذا الدور على حساب سلوفينيا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-0