"تفوق للديوك".. تاريخ مواجهات البرتغال أمام فرنسا قبل مباراتهما بأمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي المنتخب البرتغالي نظيره منتخب فرنسا اليوم، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

ومن المقرر إقامة المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "فولكس بارك ستاديون" بألمانيا.

وكان المنتخب البرتغالي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى منتخب سلوفينيا في دور ال 16 بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح، فيما تمكن المنتخب الفرنسي من الصعود إلى الدور ذاته بعد الفوز على منتخب بلجيكا، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويحفل تاريخ مواجهات المنتخب البرتغالي أمام نظيره المنتخب الفرنسي بالعديد من المواجهات، حيث سبق أن تواجها معاً في 28 مباراة من قبل في مختلف المسابقات.

ويشهد تاريخ مواجهات المنتخبين معاً تفوقاً كبيرا لصالح منتخب الديوك الفرنسية، حيث تمكن من تحقيق 19 فوزاً على حساب منتخب البرتغال، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وحضر التعادل بينهما في 3 مباريات.

وسجل لاعبو المنتخب الفرنسي 52 هدفاً في مرمى المنتخب البرتغالي، وتلقت شباكهم 31 هدفاً.

وبالحديث عن تاريخ مواجهات المنتخبين معاً في بطولة أمم أوروبا، نجد أن هذه المباراة ستكون هي الخامسة بين المنتخبين في البطولة، حيث سبق أن تواجها في 4 مناسبات من قبل، تمكن المنتخب الفرنسي خلالهم من تحقيق الفوز في مباراتين، وتلقى الهزيمة في مباراة، وحضر التعادل في مباراة واحدة.

ويعد نجم المنتخب الفرنسي إرنست فاست، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معاً، بالتساوي مع الثنائي البرتغالي بيبي وفيرناندو بيروتيو برصيد 4 أهداف لكلاً منهما.