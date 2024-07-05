شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلّم باقى مستحقاته لدى الكاف بشأن بطولة الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

انتعشت خزينة النادي الأهلي خلال الأيام الماضية بمبلغ 400 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تُمثل الدُفعة الأخيرة من مكافاة مشاركة الفريق في النسخة الإولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي التي حصد لقبها فريق صن داونز خلال نوفمبر الماضي.

مكافأة مشاركة الأهلي في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي بلغت مليون و700 ألف دولار.

حصل الأهلي منذ أيام على الدُفعة الثالثة والأخيرة وقيمتها 400 ألف دولار ، فيما كان النادي قد حصل على الدفعة الأولى وقيمتها 900 ألف دولار ثم حصل على الدفعة الثانية وقيمتها400 ألف دولار.

من ناحية أخرى ، طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، من مسئولو النادي ضم صفقة قوية في خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي ستبدأ بعد أسابيع ، وتحدث المدير الفني مع مسئولو القلعة الحمراء عن رؤيته لتدعيمات الفريق التي ستتم خلال الصيف الجاري، ورغم أن المدير الفني كان قد استثنى خط الوسط من تدعيمات الصيف، إلا إنه عاد وطلب ضم لاعب قوي في هذا المركز يُشبه حمدي فتحي نجم الفريق السابق الذي رحل بداية الموسم الجاري لنادي الوكرة القطري.

في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي ، أن كولر طلب ضم الجنوب أفريقي موكوينا لاعب صن داونز الجنوب أفريقي أو التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري، ويترقب المدرب السويسري نجاح إدارة النادي في ضم أحداً من هذا الثنائي في الموسم المقبل أو لاعب أخر في نفس مستواهما من أجل تدعيم خط الوسط ، وشدد المصدر على أن كولر تراجع وطلب تدعيم الوسط بسبب إمكانية رحيل المالي آليو ديانج في الموسم المقبل للأحتراف الخارجي بجانب إرتفاع سن عمرو السولية.