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اتحاد جدة يستعد للموسم الجديد بودية أمام إنتر ميلان

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي اتحاد جدة اليوم الجمعة خوض مواجهة ودية أمام انتر ميلان بطل في إطار استعدادات العميد للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

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وكتب نادي اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" :" يخوض الفريق الكروي بالنادي مواجهة ودية أمام انتر ميلان يوم 7 أغسطس المقبل في إطار التحضيرات للموسم الكروي الجديد

كما سيواجه النمور فريق ريال بيتيس الإسباني في مباراة ودية أخري يوم 3 أغسطس المقبل.

وكان الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة انهى منافسات الموسم المنقضي من دوري روشن وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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