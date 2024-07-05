موعد مباراة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024

يقدم موقع “كورة 365“، موعد مباراة منتخب الأرجنتين، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد الفوز على الإكوادور.

وتأهل منتخب الأرجنتين، لنصف نهائي كوبا أمريكا، بعد الفوز على الإكوادور بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاء الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني عن طريق ليساندرو مارتينيز من ضربة رأسية من خلال تنفيذ ركلة ركنية من ميسي ثم إلى ماك أليستر، ثم إلى مارتينيز بحلول الدقيقة 35.

وبحلول الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع عن الشوط الثاني، أحرز كيفين رودريجيز هدف التعادل لـ الإكوادور من ضربة رأسية.

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موعد مباراة الأرجنتين المقبلة

وبهذا الفوز، تأهل منتخب الأرجنتين إلى منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كوبا أمريكا 2024، في انتظار الفائز من مباراة فنزويلا وكندا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، فجر يوو الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.