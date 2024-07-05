من "الفار" لعلم تحليل البيانات.. كيف اثرت التكنولوجيا في تغيير كرة القدم؟

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد كرة القدم تطورات تكنولوجية ملحوظة في السنوات الأخيرة تؤثر على كافة جوانب اللعبة، من تحسين للقرارات التحكيمية للحكام خلال المباريات إلى تحليل أداء اللاعبين لتطوير مستوياتهم وأداءهم من جوانب عديدة، مما جعل وجود التكنولوجيا يزداد بشكل أكبر داخل كرة القدم في الفترة الأخيرة.

آثرت التكنولوجيا في عالم كرة القدم بشكل كبير في السنوات الأخيرة مما جعل شكل ومعالم اللعبة يتغير، حيث دخلت التكنولوجيا بقوة وأصبحت جزءا مؤثرا في اللعبة مؤخرا ، مثل التقنية الفيديو للحكام (VAR)، وعلم تحليل البيانيات، وتطبيق التكنولوجيا على اللاعبين في التدريبات.

تقنية الفيديو:

أحدثت تقنية الفيديو ثورة كبيرة في كرة القدم بالسماح للحكام بمراجعة لقطات بالفيديو لاتخاذ قرارات دقيقة بشأن المواقف الحاسمة واللقطات المثيرة للجدل مثل صحة الأهداف وركلات الجزاء، والبطاقات الحمراء مما أضفى عدالة أكبر للعبة، والفكرة من الفار وهي تقديم تقنية متطورة لمساعدة الحكام في حالات قد تؤثر على المباراة ومجرياتها.

تأثير الفار كان واضحًا على العدالة في اللعبة وزيادة الدقة في اتخاذ القرارات الحاسمة، على سبيل المثال، في بطولات كبرى مثل كأس العالم 2018، تم استخدام VAR لإحتساب ركلات جزاء وإلغاء أهداف مشكوك في صحتها، مما ساهم في تقليل الأخطاء التحكيمية وإصلاح الظلم الذي كان تعاني منه بعض الفرق، وأيضا تواجد الفار في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2021 بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وتدخل في أحد الحالات بعدما سجل الفريق الباريسي هدفا لكنه ألغي بداعي التسلل.



أراء الخبراء

يرى البعض الخبراء أن تقنية VAR قللت من الأخطاء الواضحة، وأن لها تأثيرها الإيجابي على العدالة في اللعبة، حيث دافع كولينا الحكم السابق الشهير ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي عن تقنية VAR بشدة ورأى أنها تعزز من عدالة المباريات.

وكان نفس الرأي لجوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، حول أن استخدام VAR يعزز من العدالة واعتبرها تطوراً إيجابياً في عالم التحكيم.

كما دافع الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرج ورئيس لجنة تطوير الحكام في مصر سابقا، عن تقنية VAR بشدة، حيث أشار إلى أنها تساهم في تحسين دقة القرارات التحكيمية وتعزز من عدالة المباريات بتقديم الفرصة لمراجعة القرارات الحاسمة بشكل دقيق وموضوعي، مما يقلل من الأخطاء الواضحة التي قد تؤثر على نتيجة المباراة.



ثانيا: علم تحليل البيانيات واستخدامها في التدريبات وتحليلات اللاعبين

استفادت الأندية من علم تحليل البيانات لتحسين أداء اللاعبين وتطوير استراتيجيات اللعب و تمكنت من إعادة شكل التدريبات و اتخاذ قرارات تكتيكية استنادًا إلى البيانات الكبيرة التي يقدمها المختصين في ذلك.

تستثمر الأندية الكبرى بشكل كبير في التحليلات البيانية لفهم أداء اللاعبين وتطوير استراتيجيات اللعب، و استخدام علم البيانات يمكن أن يساعد المدربين في اتخاذ قرارات واضحة فيما يتعلق بالتشكيلة، وتحديد نقاط القوة والضعف للفريق، وأساليب تكتيكية للفرق، وتحسين الأداء الجماعي والتكيف مع الأساليب المتغيرة خلال مجريات المباراة.

دوره في تعاقد ليفربول مع صلاح

الأندية الكبرى تستخدم التحليلات البيانية لقيادة تكتيكات اللعب وتحليل أداء اللاعبين، على سبيل المثال، نادي ليفربول استخدم البيانات لتحليل أداء لاعبيه وتحديد أماكن الضعف التي تحتاج إلى تحسين لكل لاعب.

وخلال أحد المؤتمرات الصحفية تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق أن هناك فريقا كاملًا من الباحثين والإحصائيين، يقومون بدراسة الأرقام، حتى يتمكن النادي من إبراز أفضل ما لديه باتخاذ القرارات الصحيحة المستندة إلى البيانات.

وأكد كلوب في حوار سابق عن إلحاح فريق تحليل البيانات بقيادة مايكل إدواردز للتعاقد مع صلاح من نادي روما في صيف عام 2017، بعدما أجرى فريق تحليل البيانات بالنادي فحوصات مكثفة على النجم المصري، وأعجبوا بما رأوه حيث برامج توفر جميع البيانات الإحصائية إلى بيانات اللياقة البدنية والتغطية الأرضية أثناء الألعاب، وأدوات مقارنة اللاعبين وأنظمة التصنيف وتحليلها، خلال فترة وجوده في إيطاليا مع كل من فيورنتينا وروما.

علم تحليل البيانات ثورة كروية:

استخدام التحليلات البيانية في كرة القدم يمثل ثورة في كيفية فهم وتحسين أداء الفرق واللاعبين، و يتمثل الهدف من التحليلات البيانية في استخدام البيانات لاستخلاص أفضل القرارات التكتيكية والفنية التي تؤدي إلى تحسين الأداء العام للفريق.

كيفية عمل علم تحليل البيانات؟

1. جمع البيانات: يتم جمع البيانات من مصادر متعددة مثل أجهزة GPS، وأنظمة رصد الأداء، وأجهزة قياس اللياقة البدنية.

2. تحليل البيانات: يتم تحليل البيانات باستخدام برامج متقدمة لفهم أداء الفريق واللاعبين على مدار المباريات.

3. تطبيق النتائج: يتم استخدام النتائج والتحليلات لتعديل التكتيكات والتشكيلة، ولتحديد نقاط القوة والضعف التي يمكن تحسينها.

تآثير التحليلات البيانية في كرة القدم:

- فهم أكبر للأداء للاعبين: توفر التحليلات البيانية رؤى عميقة في أداء الفريق واللاعبين، مما يساعد في تحديد المجالات التي يمكن تحسينها.

- القرارات الاستراتيجية: يساعد التحليل البياني المدربين في اتخاذ قرارات تكتيكية دقيقة، مما يعزز من فرص الفوز في المباريات.

تحسين الأداء في التدريبات: يساعد التحليل البياني في تخصيص التدريبات وتحسينها بناءً على احتياجات كل لاعب.



