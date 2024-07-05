يورو 2024.. ايقاف بيلينجهام مباراة واحدة وهذا موعد عودته للمشاركة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الاوربي لكرة القدم ( الويفا ) ايقاف نجم انجلترا جود بيلينجهام مباراة واحدة وتغريمه 25 الف يورو على خلفية احداث مباراة منتخب بلاده أمام سلوفاكيا في الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024 المقامة حاليا في المانيا .

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وكان الاتحاد الاوربي لكرة القدم قد فتح تحقيقا حول الاشارات التي وجهها جود بيلينجهام نحو دكة بدلاء منتخب سلوفاكيا عقب احرازه لهدف التعادل في الدقائق الاخيرة من المباراة ورغم نفي الاعب تعمده استفزاز لاعبي منتخب سلوفاكيا الا ان الاتحاد الاوربي وبعد التحقيقات وجد ان الاعب يستحق عقوبة الايقاف والغرامة .

ووفقا لقواعد الاتحاد الاوربي لكرة القدم فأن الايقاف لن يسري على مباراة انجلترا امام سويسرا في الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024 .