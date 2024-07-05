انطلاق بطولة الدرع العام لمنطقة القاهره للخماسي الحديث المؤهلة لبطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم منطقة القاهره للخماسي الحديث بطولة درع منطقة القاهره لليزر رن بنادي الرحاب الرياضي؛ اليوم الجمعة.

وتشهد البطولة مشاركة اكثر من 370 لاعبا يمثلون 20 ناديا و هيئه رياضية مشاركين في البطولة.

وكانت منطقه القاهرة للخماسي الحديث قد أرسلت خطابا للأنديه حددت فيه تعليمات البطوله و أهميتها نظرا لأنها آخر بطوله في الموسم و بعدها يتم إختيار أوائل الرانك للمشاركه في بطولة العالم التي اعلنت المنطقه انها سوف تتحمل نفقات مشاركة اللاعبين أوائل المنطقه فيها.

وفي بداية الخطاب تقدم الدكتور عرفه محمود رئيس المنطقه بالشكر لأولياء الأمور و المدربين و اللاعبين لما بذلوه من جهد للوصول لمنصات التتويج في البطولات المختلفه و هو مايحتاج إلي بذل مجهود كبير و تحمل المشقه سواء في التدريب أو المصروفات المختلفه التي يتحملها ولي الامر

كما تقدم بالشكر للإتحاد المصري للحماسي الحديث برئاسة المهندش شريف العريان للدعم الدائم لمنطقة القاهره للخماسي الحديث

اشار رئيس المنطقه إلى انه دعما للاعبين و محاوله من المنطقه لزيادة اعداد ممارسي رياضة الخماسي بصوره دائمه سوف يتم توزيع الميداليات و الهدايا للفردي و الفرق حتي المركز الناسع في جميع المراحل.