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مدرب صن دوانز يقترب من الدوري المغربي

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ياسر رشاد - القاهرة - اقترب رولاني موكوينا المدير الفني السابق لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، من قيادة أحد فرق الدوري المغربي خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب موقع LE 360 المغربي فإن موكوينا يتواجد حالياً بالمغرب من أجل توقيع عقود توليه المهمة الفنية لنادي الوداد المغربي خلفا للمدرب عزيز بنعسكر.


وكان نادي صن داونز أعلن يوم الأربعاء الماضي رسمياً رحيل المدرب رولاني موكوينا بعد التوصل لاتفاق ودي بفسخ التعاقد.

 

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد منافسات الموسم المنقضي من الدوري المغربي وهو يحتل المركز السادس برصيد 44 نقطة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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