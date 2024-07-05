مدرب صن دوانز يقترب من الدوري المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب رولاني موكوينا المدير الفني السابق لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، من قيادة أحد فرق الدوري المغربي خلال الفترة المقبلة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع