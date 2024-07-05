كوبا أمريكا 2024.. أرقام واحصائيات مباراة الارجنتين مع الاكوادور

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب الارجنتين في التأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا امريكا 2024 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الامريكية وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح من نقطة الجزاء على منتخب الاكوادور ليواصل منتخب الارجنتين حملة الدفاع عن لقبه كبطل لاخر نسخة في كوبا امريكا وايضا مشوار الفوز بثالث بطولة كبرى على التوالي .

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وكان الحارس اميليانو مارتينز هو بطل الارجنتين مجددا في تلك المباراة بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز بركلات الترجيح بعدما اهدر ليونيل ميسي اول ركلة للتانجو لعبها بطريقة بانينكا فأصطدمت بالعارضة وخرجت خارج الملعب لكن اميليانو مارتينيز انقذ بعدها ركلتي ترجيح قادتا التانجو للفوز بالمباراة .

أرقام

لم تخسر الارجنتين اي مباراة بركلات الترجيح في وجود إيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى حيث فازت في مباراتين في بطولة كوبا امريكا امام كولومبيا 2021 و امام الاكوادور في نسخة 2024 كما فازت في مباراتين في كأس العالم 2022 بركلات الترجيح امام هولندا وامام فرنسا .

نجح منتخب الارجنتين في زيادة عدد مبارياته دون هزيمة امام منتخب الاكوادور في بطولة كوبا امريكا الى 17 مباراة منها 11 فوز و ستة مباريات انتهت بالتعادل وهي ثالث اطول سلسلة لاهزيمة لمنتخب الارجنتين امام اي منتخب لاتيني بعد منتخب تشيلي 30 مباراة ( باستبعاد الهزيمة بركلات الترجيح واعتبار المباراة انتهت بالتعادل ) حيث حقق منتخب الارجنتين 22 فوزا و ثمانية تعادلات ثم منتخب بارجواي حيث التقي المنتخبين في 26 مباراة فازت الارجنتين في 20 مباراة وتعادلا في ستة مباريات .

بالفوز على الاكوادور بركلات الترجيح يكون منتخب الارجنتين قد حقق الفوز مرتين متتاليتين بركلات الترجيح في بطولات كوبا امريكا الاولى عام 2021 امام كولومبيا والثانية امام الاكوادور وهو انجاز لم يحققه منتخب الارجنتين منذ الفوز عام 1993 على منتخبي البرازيل و كولومبيا بركلات الترجيح .

ايمليانو مارتينيز حارس مرمى الارجنتين واجه ستة ضربات جزاء في الاوقات الاصلية للمباريات في مشاركاته مع منتخب الارجنتين ثلاثة تم تسجيلها و انقذ واحدة من نجم تشيلي ارتورو فيدال و اثنتين اصطدمتا بالقائم والعارضة وخرجوا خارج الملعب .

ليساندرو مارتينيز اول اول مدافع من منتخب الارجنتين يسجل في بطولة كوبا امريكا منذ فيكتور كوستا في مرمى بوليفيا عام 2016 . واخر مدافع ارجنتيني يسجل في اي مباراة اقصائية في كوبا امريكا كان ماركوس روخو امام باراجواي في الدور نصف النهائي لنسخة 2015 .