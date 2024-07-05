اليوم.. انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للمصارعة بإسبانيا بمشاركة منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعه منافسات المصارعه الرومانية ببطولة الجائزة الكبرى والمقامة حاليا في إسبانيا بمشاركة منتخب مصر، ضمن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واسفرت قرعة البطولة عن مواجهة صعبة لبطلنا الأولمبي محمد السيد كيشو مع بطل إسبانيا؛ بينما يواجه محمد مصطفي بطل كازكستان في حين يواجه عبد اللطيف منيع بطل اليونان.

ويرأس بعثة منتخب مصر في إسبانيا الدكتور نبيل الشوربجي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ويرافق البعثة الحكم الدولي أحمد راشد.

وتضم قائمة منتخب المصارعة الرومانية كل من: محمد السيد كيشو ومحمد مصطفى وعبد اللطيف بقيادة فنية لمحمد إبراهيم.

وتضم البعثة لاعبة منتخب المصارعة النسائية ندى مدني والمدير الفني محمد طلبة.