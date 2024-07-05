أحمد سالم: لو طلب المنتخب الأوليمبي فريقنا بأكمله لن نتأخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على الدعم الكامل من جانب القلعة البيضاء لكل المنتخبات الوطنية، وفي مقدمتها المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "الزمالك لم يفكر لحظة في منع أي لاعب عن المنتخب الأوليمبي، وحال طلب ميكالي الفريق بأكمله لن نتأخر، ولا أحب الحديث عن الأندية الأخرى، ووجود زيزو إضافة كبيرة للمنتخب الأوليمبي، وهو يستحق التكريم بالتواجد في مثل هذا الحدث العالمي".

وأضاف: "ما يحدث مع المنتخب الأوليمبي في الوقت الحالي، ليس غريباً في ظل الأزمات التي تعيشها الكرة المصرية، ويجب أن يكون هذا جرس إنذار للعمل بشكل منظم في الفترة المقبلة".

وبالحديث عن حصول الزمالك على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية خلال العام المقبل، قال: "ليس من المقبول أن يمر موسم على الزمالك دون المشاركة في البطولات الأفريقية، ومجلس الإدارة قام بما يشبه المعجزة للحصول على رخصة المشاركة الأفريقية وإنهاء الأزمة".

وتابع: "مشكلة خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق ليست مع الإدارة الحالية أو مع نادي الزمالك وجماهيره، ولكن مشكلته مع الإدارة السابقة للنادي".

واختتم سالم تصريحاته: "أتمنى أن يكون هناك تحرك من الجهات المسؤولة تجاه الإدارة السابقة، بسبب إهدار كل هذه الأموال في ظل هذه الأزمة الاقتصادية".

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