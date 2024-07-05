تقارير: مفاوضات جادة من صندوق الاستثمار السعودي لضم نجم المنتخب البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:



كشفت تقارير صحفية سعودية، وجود مفاوضات جادة من قبل صندوق الاستثمار السعودي، لضم النجم البرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد إلى الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل.



وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن مصدر مسؤول بنادي مانشستر يونايتد أكد على وجود مفاوضات قوية من جانب صندوق الاستثمار السعودي، للانضمام برونو فيرنانديز إلى الدوري السعودي، ولكنه رفض الإفصاح عن اسم النادي الذي يرغب في ضم اللاعب.



وأشارت الصحيفة، أن هناك تخوف وقلق داخل نادي مانشستر يونايتد من رحيل برونو فيرنانديز، والمسؤولون داخل مانشستر يونايتد يعلمون جيداً ـن العرض المقدم ضخم للغاية ومن الصعب رفضه.

واتمت الصحيفة، أن إدارة مانشستر يونايتد لديها رغبة في استمرار برونو فيرنانديز داخل صفوف الفريق وعدم رحيله، على الرغم من العروض الضخمة التي تقدم له.



ويتواجد برونو فيرنانديز في الوقت الحالي، رفقة المنتخب البرتغالي الذي يخوض منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.



ويستعد المنتخب البرتغالي لملاقاة نظيره منتخب فرنسا اليوم، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.