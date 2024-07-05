"غائب منذ 17 عاماً".. رقم تاريخي لنجم المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن مدافع المنتخب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، من إحراز هدفه الأول رفقة منتخب بلاده في مرمى منتخب الإكوادور، في اللقاء الذي جمع بين المنتخب الأرجنتيني ومنتخب الإكوادور اليوم في ربع نهائي كوبا أمريكا.

ويعد هذا هو الهدف الأول لمارتينيز رفقة منتخب الأرجنتين، في مباراته رقم 21 رفقة راقصي التانجو.

وبهذا الهدف تمكن مارتينيز من تحقيق رقماً تاريخياً، بعدما أصبح أول مدافع أرجنتيني يسجل في مباراة إقصائية ببطولة كوبا أمريكا، منذ هدف المدافع جابرييل هاينز في مرمى المكسيك، في نصف نهائي البطولة عام 2007.

وكان المنتخب الأرجنتيني تمكن من تحقيق الفوز، بنتيجة 4-2 على حساب نظيره منتخب الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 بأمريكا.

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