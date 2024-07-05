"بسبب إشارة سياسية".. إيقاف ديميرال لاعب منتخب تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، عقوبة ميريح ديميرال لاعب منتخب تركيا، بسبب ما بدر منه خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب النمسا، في دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

وقرر الاتحاد الأوروبي إيقاف ديميرال مباراتين، بسبب إشارته السياسية عقب مباراة تركيا والنمسا في دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا.

وسجل ديميرال هدفي فوز المنتخب التركي في مرمى منتخب النمسا، في دور ال 16 بأمم أوروبا، وقام بعدها بالاحتفال بإشارة الذئب بيده، والتي أعتبرها البعض إشارة لحركة الذئاب الرمادية، وهي جماعة يمينية متطرفة بتركيا.

وبذلك سيغيب ديميرال عن مباراة منتخب بلاده أمام منتخب هولندا في ربع نهائي أمم أوروبا، وفي حال تمكن المنتخب التركي من الصعود إلى نصف نهائي اليورو سيغيب أيضاً ديميرال عن مباراة الدور نصف النهائي.

ومن جانبه قرر الاتحاد التركي لكرة القدم تقديم استئناف أمام المحكمة الرياضية على القرار.

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