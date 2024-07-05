"إيقاف وغرامة مالية".. الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبة بيلينجهام في أمم أوروبا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم الجمعة، عقوبة نجم المنتخب الإنجليزي جود بيلينجهام، بسبب ما بدر منه خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب سلوفاكيا، في دور ال 16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف جود بيلينجهام مباراة مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني، بسبب إشارته غير اللائقة عقب هدفه في مرمى منتخب سلوفاكيا.

وسيتم تطبيق العقوبة على اللاعب، في حال قيامه بمثل هذه التصرفات مرة أخرى خلال عام مقبل، وهذا يعني أن بيلينجهام سيشارك بشكل طبيعي في مباراة المنتخب الإنجليزي أمام سويسرا في ربع نهائي أمم أوروبا غداً.

وكان بيلينجهام تمكن من إحراز هدف تعادل منتخب إنجلترا، في مرمى سلوفاكيا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليحتفل بعد ذلك بطريقة رأى البعض بها إساءة لمنتخب سلوفاكيا ولاعبيه.

ونجح منتخب إنجلترا في تحقيق الفوز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، على حساب منتخب سلوفاكيا.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره منتخب سويسرا غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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