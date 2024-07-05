تقارير: الوداد المغربي يرغب في التعاقد مع ثنائي الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن وجود رغبة من قبل إدارة نادي الوداد المغربي، في التعاقد مع ثنائي الدوري المصري رضا سليم نجم الأهلي ووليد الكارتي لاعب بيراميدز.

وذكر موقع "البطولة" المغربي، أن هشام آيت منا رئيس نادي الوداد المغربي، دخل في مفاوضات مع الأهلي وبيراميدز، للتعاقد مع نجمي الفريق وليد الكارتي من بيراميدز ورضا سليم من الأهلي.

وأشار الموقع، أن الثنائي رضا سليم والكارتي أبديا موافقتهما على الإنضمام إلى الوداد المغربي، ولكنهما تركا الأمور التفاوضية مع إدارتي الأهلي وبيراميدز لارتباطهم بعقود مع الناديين.

وأوضح الموقع، أن هناك مفاوضات شفهية في الوقت الحالي بين الجهات المعنية بالأمر من أجل حسم الصفقتين، ولكن المقابل المادي هو الذي يصعب الأمر حتى الآن.

وانضم رضا سليم إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الحالي قادماً من نادي الجيش الملكي المغربي، بينما انتقل الكارتي إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر عام 2021، بعد انتهاء عقده مع فريق الوداد المغربي.

وخاض رضا سليم رفقة النادي الأهلي 25 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وشارك وليد الكارتي في 114 مباراة رفقة نادي بيراميدز في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفاً، وتقديم 23 تمريرة حاسمة.

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