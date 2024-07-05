شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتعاقد مع الدبابة المالية أليو ديانج من مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادى الأهلى التعاقد مع المالى أليو ديانج قادما من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم مقبلة، مقابل مليون و100 ألف يورو، فى مثل هذا اليوم 5 يوليو 2019 .

وأصبح الدولى المالى أليو ديانج منذ هذا التوقيت أحد أهم لاعبى الفريق بعدما تألق بشكل لافت مما جعله أحد أهم اللاعبين المطلوبين فى الخليج الموسم المقبل.

وساهم ديانج فى انتصارات الأهلى الماضية محلياً وأفريقياً، وفرض نفسه على الجميع ليستحق إشادة الخبراء والجماهير التى بدأت تؤكد أن ديانج واحد من أهم الصفقات التى أبرمها الأهلى خلال السنوات الماضية.

وارتبط النجم المالى بكثير من العروض أبرزها من العين الإماراتى وهناك عروض من تركيا وألمانيا وأندية أوربية أخرى.

وإجمالا لعب ديانج 209 مباراة مع الأهلى بكل البطولات لعب سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدف وحصد بطولة الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر ثلاثة مرات والسوبر المصرى ثلاثة مرات ودوري الابطال الافريقى 4 مرات وكأس السوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات.