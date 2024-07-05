شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر الأولمبى استعدادا لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الجمعة، معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

س: هل تم اعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر الأولمبى فى الأولمبياد ؟

ج: بالفعل تم إعلانها، وضمت القائمة كل من من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".

س: هل سينضم كل اللاعبين للمعسكر اليوم؟

ج: سينضم جميع اللاعبين للمعسكر اليوم باستثناء محمد الننى وزيزو بالتنسيق مع ميكالى وموافقته.

س: متى تسافر بعثة المنتخب الأولمبى إلى باريس ؟

ج: من المنتظرأن يطيرالفراعنة لفرنسا يوم 13 يوليو الجاري على متن طائرة خاصة.

س: ماذا عن قرعة المنتخب الأولمبى فى باريس؟

ج: أسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

س: هل تم توقيع غرامات على المنتخب الأولمبى بسبب تأخر القائمة ؟

ج: كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا صحة لتوقيع غرامات على المنتخب الأولمبى بسبب تأخير ارسال القائمة النهائية للاعبين، حيث تم رفع القائمة على "السيستم" فى الموعد المحدد يوم 3 يوليو، قبل إستكمال القائمة بالأسماء النهائية نظرا لوجود بعض الخلافات حول بعض الأسماء حتى اللحظات الأخيرة.