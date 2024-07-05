شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من إنهاء "زمن الأزمات" بعد الحصول على الرخصة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

انفراجة كبيرة يشهدها نادى الزمالك خلال الأيام الجارية بعد أن أنهى العديد من الأزمات ، المتعلقة بإيقاف القيد والرخصة الأفريقية وكذلك عقود لاعبى الفريق.

ونجح مسئولو الزمالك فى تسوية مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وتجديد عقد محمد صبحى حارس الفريق، بالإضافة إلى الحصول على الرخصة الأفريقية.

تجديد عقد محمد صبحى

جدد محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عقده مع القلعة البيضاء لمدة أربع سنوات، بعد إنهاء كافة الأمور المالية مع النادى، وذلك في إطار سياسة النادى للحفاظ على اللاعبين ، وتم تجديد العقد رغم ماتردد عن دخول اللاعب فى مفاوضات مع اندية اخرى

سداد مستحقات خالد بوطيب

توصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع بوطيب، حيث تم تحويل مليون يورو في حساب المهاجم المغربي، مؤكدا على أن يتم تقسيم باقى المبلغ عبر دفعات لمدة ستة أشهر.

وتصل مستحقات خالد بوطيب لدى الزمالك إلى 2 مليون و 400 الف يورو تم تحويل مليون يورو ويتبقى مليون و400 الف ، ووقع اللاعب على مخالصة بالتسوية بعد أن دخلت الأموال فى حسابه.

الحصول على الرخصة الأفريقية

نجح مسئولو الزمالك فى الحصول على الرخصة الأفريقية وذلك بعد سداد مستحقات بوطيب وإنهاء الازمة.

وادرج الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك ضمن الأندية الحاصلة على الرخصة الافريقية منذ قليل بعد إنهاء الأزمة مع اللاعب ورفع الأوراق والمستندات على السيستم

وخاطب الزمالك كاف لرفع ايقاف القيد، والحصول على الرخصة الافريقية ،وبالتالى لم يعد الزمالك مهدد بعدم المشاركة الأفريقية.

ويبتقى للزمالك عدة ملفات تنتظر الحسم خلال الأيام المقبلة :

محاولات لانهاء ملف مستحقات باتشيكو ومساعدى فيريرا

ويتبقى لمسئولو الزمالك ملف مساعدى فيريرا بالإضافة إلى قضية باتشيكو المدير الفنى السابق ، ويجهز مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مستحقات الثنائى أوليفيرا وجونزاليس مساعدى فيريرا المدير الفني السابق للفريق، لتجنب إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا".

وتبلغ مستحقات الثنائى مساعدى فيريرا 14 ألف دولار، بالإضافة إلى 26 ألف دولار مستحقات متأخرة لروى أجواش مساعد فيريرا أيضا.

ويسعى الزمالك لسداد المستحقات للمساعدين في أسرع وقت لتخفيف الأزمات المتعلقة بأزمة إيقاف القيد، بالإضافة إلى أن المبالغ المطلوبة للمساعدين ليست العقبة الكبرى في حل الأزمة.

وفيما يخص قضية باتشيكو ، فجدد مسئولو نادى الزمالك اتصالاتهم مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، لمحاولة الوصول إلى حل مُرضٍ، يحصل من خلاله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى وتأتى خطوة نادى الزمالك في تجديد التواصل مع باتشيكو تجنباً لتعرض القلعة البيضاء لإيقاف جديد ويسعى مسئولو الزمالك إلى الحصول على موافقة باتشيكو على تقسيط المبلغ، أو التنازل عن جزء منه، قبل الموعد الذى أعلنته المحكمة الدولية بتأجيل الحكم في القضية إلى يوم 31 يوليو الجاري، وبالتالي أصبحت أمام الزمالك فرصة للانتهاء من هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة.