7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، تسلم الأهلى باقى مستحقاته من الكاف بشأن بطولة الدورى الأفريقى وانتظام لاعبيه الثلاثة فى معسكر المنتخب الأولمبى استعدادا لأولمبياد باريس.

الأهلى يستعيد جهود أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر أمام الطلائع

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجميه أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر فى مباراة طلائع الجيش بالدورى المصرى بعد انتهاء الإيقاف.

صراع شرس بين حسام أشرف ومايلى قبل انطلاق الجولة الـ 30 للدورى

يتساوى حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، والكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز فى صدارة جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الثلاثين للمسابقة.

الأهلى يتسلّم باقى مستحقاته لدى الكاف بشأن بطولة الدوري الأفريقي

انتعشت خزينة النادي الأهلي خلال الأيام الماضية بمبلغ 400 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تُمثل الدُفعة الأخيرة من مكافاة مشاركة الفريق في النسخة الإولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي التي حصد لقبها فريق صن داونز خلال نوفمبر الماضي.

جوميز يكلف معاونيه فى الزمالك بتجهيز تقرير عن الإسماعيلى

كلف البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معاونيه بتجهيز ملف شامل عن نقاط قوة وضعف الإسماعيلى، قبل مباراة الفريقين في مسابقة الدوري، خاصة وأن الأخير منافساً ليس سهلاً ويرغب فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض للتقدم فى جدول الترتيت.