تعرف على موعد سفر بعثة المنتخب الأوليمبي إلى باريس.. ميكالي يُجيب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن موعد سفر الفراعنة إلى باريس للمشاركة في أولمبياد 2024 .

وحدد ميكالي 10 يوليو الجاري موعدا لسفر المنتخب الأوليمبي إلى باريس رافضا اقتراح سفر المنتخب يوم 13 على طائرة خاصة لارتباطه بخوض مباراتين وديتين يومي 14 و18 وديتين أمام العراق وأوكرانيا.

قائمة المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس 2024



وأعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الأوليمبي، قائمة منتخب مصر الأوليمبى لمعسكر الإعداد المقرر انطلاقه اليوم الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024 بحضور جميع اللاعبين باستثناء محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو القادم.