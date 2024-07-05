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آرسنال ينجح فى الحصول على توقيع ريكاردو كالافيوري

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ياسر رشاد - القاهرة - استطاعت ادارة التعاقدات بنادي آرسنال الإنجليزي الحصول على توقيع نجم منتخب إيطاليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما تم تداوله في العديد من التقارير الصحفية الايطالية.


وهو ما أكدته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، أن آرسنال وقع مع ريكاردو كالافيوري، مدافع بولونيا والآزوري، مقابل 53 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية عديدة، قد تحدثت مؤخرا عن اهتمام أندية كبرى بضم كالافيوري، مثل وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وآرسنال الذي حسم الصفقة بالفعل.

واحتل بولونيا المركز الخامس برصيد 68 نقطة، في جدول ترتيب النسخة الأخيرة من ، ليتأهل بذلك إلى في مفاجأة كبرى.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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