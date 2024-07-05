آرسنال ينجح فى الحصول على توقيع ريكاردو كالافيوري

ياسر رشاد - القاهرة - استطاعت ادارة التعاقدات بنادي آرسنال الإنجليزي الحصول على توقيع نجم منتخب إيطاليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما تم تداوله في العديد من التقارير الصحفية الايطالية.



وهو ما أكدته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، أن آرسنال وقع مع ريكاردو كالافيوري، مدافع بولونيا والآزوري، مقابل 53 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية عديدة، قد تحدثت مؤخرا عن اهتمام أندية كبرى بضم كالافيوري، مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وآرسنال الذي حسم الصفقة بالفعل.

واحتل بولونيا المركز الخامس برصيد 68 نقطة، في جدول ترتيب النسخة الأخيرة من الدوري الإيطالي، ليتأهل بذلك إلى دوري أبطال أوروبا في مفاجأة كبرى.



