هاس للفورميلا وان يتعاقد مع أوليفر بيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فريق هاس لسباقات الفورميلا وان عن تعاقده مع السائق البريطاني الشاب اوليفر بيرمان ليكون سائقا اساسيا لفريق هاس اعتبارا من موسم ٢٠٢٥ .

وكان اوليفر بيرمان خريج اكاديمية فيراري للفورميلا وان هو السائق الاحتياطي لفريقي فيراري وهاس في الموسم الحالي وحقق نجاحا مدويا عندما تم استدعائه قبل ساعات من انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى على حلبة كورنيش جدة بدلا من الأسباني كارلوس ساينز الذي انسحب بشكل مفاجىء بسبب اجرائه جراحة الزائدة الدودية ونجح اوليفر بيرمان في تحقيق المركز السابع في السباق ليكون احد أصغر السائقين الذين حققوا نقاطا في سباقات الفورميلا وان .

وبعد اعلان تعاقده مع فريق هاس قال اوليفر بيرمان : لا أستطيع التعبير عن سعادتي بكوني أصبحت سائقا اساسيا في احد فرق الفورميلا وان و بشكل كامل اشكر كل القائمين على فريق هاس على ثقتهم الكبيرة في قدراتي واتمنى ان أحقق نجاحات كبيرة مع الفريق تكون موازية لهذه الثقة الكبيرة.

وأضاف اوليفر بيرمان : لا شك أن تحقيق حلم منذ أن كنت طفلا أن أكون احد القلائل على مستوى العالم الذي أتمكن من الوصول لهذه المرحلة أن أكون ضمن صفوة سائقي الفورميلا وان .

يذكر ان اوليفر بيرمان بدأ مشواره مع الفورميلا وان ضمن أكاديمية فيراري عام 2021 وفي نفس العام أحرز بطولة ايطاليا للفورميلا 4 .

عام 2022 أنهى بطولة العالم للفورميلا 3 في المركز الثالث قبل ان ينتقل في العام التالي إلى سباقات الفورميلا 2 .