تعرف على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أميرة يوسف.



ويعاون أميرة يوسف كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد ومخطط أحمال، وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى.



وأكدت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرفة على ملف الكرة النسائية، دعمها للجهاز الفني الجديد، مشيرة إلى أن الاختيار خضع لمعايير متعددة بالتشاور مع الإدارة الفنية للاتحاد، برئاسة الكابتن علاء نبيل، في مقدمتها رخصة التدريب والكفاءة الفنية لتطوير منتخبات الكرة النسائية وفقًا لرؤية الاتحاد.



أميرة يوسف حصلت على رخصة التدريب CAF A خلال الدورة التي أقامها اتحاد الكرة المصري في العام الماضي وهي أحد الاشتراطات لتدريب المنتخبات.



ويعقد علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفني لتحديد برنامج عمل منتخب الكرة النسائية في المرحلة المُقبلة.