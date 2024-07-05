أول تحرك من الزمالك بعد عقوبته بسبب نهائي الكونفدرالية

كشف نادي الزمالك، عن أول رد فعل بعد العقوبة الموقعة عليه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بسبب أحداث مباراة نهضة بركان، والمباراة التي أقيمت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وحقق الزمالك، لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بنتيجة 2-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وشهدت مراسم تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية، أحداثًا مؤسفة بسبب التنظيم، وهو ما جعل الأبيض يتقدم بشكوى.

وقال مصدر داخل الزمالك، إن النادي سيتقدم بتظلم على العقوبة الموقعة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب نهائي الكونفدرالية الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مشيراً إلى أن النادي يعترف بالخطأ في التنظيم في المباراة.

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وغرم كاف، نادي الزمالك بمبلع 200 ألف دولار على خلفية أحداق الكونفدرالية، عقب المباراة النهائية ضد نهضة بركان المغربي في استاد القاهرة.

وتلقى اتحاد الكرة، خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يفيد بتغريم نادي الزمالك إلى جانب منعه من حضور الجماهير أربع مباريات، بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.