مصدر يكشف لمصراوي انتعاش خزينة الأهلي بـ 400 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تسلم النادي الأهلي الدُفعة الأخيرة الخاصة، بمكافأة المشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم الذي أقيم العام الماضي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أن الأهلي تلقى مبلغ 400 ألف دولار أمريكي، وهي الدُفعة الأخيرة، من مكافأة المشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي، والوصول إلى الدور نصف النهائي".

وشارك الأهلي في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي، التي أقيمت في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي بمشاركة 8 أندية، بنظام خروج المغلوب.

وودع الأهلي بطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

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