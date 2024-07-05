شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين كولر وكريستو بسبب الإعارة من الأهلي فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

طلب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي الرحيل لأحدى الأندية الخارجية في الموسم المقبل، فيما أوصى مارسيل كولر مدرب الفريق بإعارة اللاعب لأحد الأندية المحلية.

وخرج كريستو من حسابات كولر طوال الموسم الجاري تقريباً قبل أن يظهر لعدة دقائق في مباراة الداخلية أمس ،الخميس، في الدوري التي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

ويرغب كولر في إعارة كريستو لأحد الأندية المصرية ليكون تحت أنظار الأهلي تمهيداً لإعادته للقلعة الحمراء حال تألقه خلال فترة الإعارة ، فيما يرغب اللاعب في الرحيل لأحد الأندية الخارجية سواء في تونس أو الخليج أو أوروبا.

من ناحية أخرى ، طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، من مسئولو النادي ضم صفقة قوية في خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي ستبدأ بعد أسابيع ، وتحدث المدير الفني مع مسئولو القلعة الحمراء عن رؤيته لتدعيمات الفريق التي ستتم خلال الصيف الجاري، ورغم أن المدير الفني كان قد استثنى خط الوسط من تدعيمات الصيف، إلا إنه عاد وطلب ضم لاعب قوي في هذا المركز يُشبه حمدي فتحي نجم الفريق السابق الذي رحل بداية الموسم الجاري لنادي الوكرة القطري.

في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي ، أن كولر طلب ضم الجنوب أفريقي موكوينا لاعب صن داونز الجنوب أفريقي أو التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري، ويترقب المدرب السويسري نجاح إدارة النادي في ضم أحداً من هذا الثنائي في الموسم المقبل أو لاعب أخر في نفس مستواهما من أجل تدعيم خط الوسط ، وشدد المصدر على أن كولر تراجع وطلب تدعيم الوسط بسبب إمكانية رحيل المالي آليو ديانج في الموسم المقبل للأحتراف الخارجي بجانب إرتفاع سن عمرو السولية.