شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يغرم الزمالك 200 ألف دولار و4 مباريات بدون جمهور بسبب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات على نادى الزمالك، على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية، ومراسم تسليم الكأس والميداليات، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى فى استاد القاهرة.

وأكد المركز الإعلامى لاتحاد الكرة، إن الكاف غرم الزمالك 200 ألف دولار، ويمنع حضور جماهيره في مبارياته الأفريقية لمدة 4 مباريات- اثنين منهم مع إيقاف التنفيذ.

ومن المنتظر أن يستأنف الزمالك على تلك العقوبة بعد توقيعها من قبل الاتحاد الأفريقي.